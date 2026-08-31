Снимка: iStock, илюстративна
-
Спасителната операция в Непал продължава, стотици са блокирани под земята
-
Верижна катастрофа причини километрично задръстване на „Тракия“ (ВИДЕО)
-
Два скутера се удариха в Дунав по време на състезание, има пострадал (СНИМКА)
-
Ферибот с близо 270 души потъна край Северен Кипър, има загинали (ВИДЕО)
-
Над 800 са жертвите на катастрофалните наводнения в Непал и Китай
-
Пожар пламна на АМ "Тракия" край Пазарджик (ВИДЕО)
Властите обещаха да проверят всеки детайл около трагедията
Жертвите след потъването на ферибота край Северен Кипър вече са 8. Издирването на изчезналите продължава. Ново развитие има и в разследването – капитанът и 7 членове на екипажа са задържани.
Властите обещаха да проверят всеки детайл около трагедията. Оцелели разказаха, че малко след отплаването фериботът започнал да се движи нестабилно. При силен удар във водата носът на катамарана се повредил и през него започнала да нахлува вода.
Ферибот с близо 270 души потъна край Северен Кипър, има загинали (ВИДЕО)
На борда били 267 души, повечето от които бяха спасени. Причината за инцидента все още не е установена. Засега няма информация за български граждани сред пострадалите. В Северен Кипър е обявен тридневен траур.Редактор: Дарина Методиева
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни