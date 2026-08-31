Жертвите след потъването на ферибота край Северен Кипър вече са 8. Издирването на изчезналите продължава. Ново развитие има и в разследването – капитанът и 7 членове на екипажа са задържани.

Властите обещаха да проверят всеки детайл около трагедията. Оцелели разказаха, че малко след отплаването фериботът започнал да се движи нестабилно. При силен удар във водата носът на катамарана се повредил и през него започнала да нахлува вода.

Ферибот с близо 270 души потъна край Северен Кипър, има загинали (ВИДЕО)

На борда били 267 души, повечето от които бяха спасени. Причината за инцидента все още не е установена. Засега няма информация за български граждани сред пострадалите. В Северен Кипър е обявен тридневен траур.

Редактор: Дарина Методиева