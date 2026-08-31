Най-малко седем души бяха ранени снощи при жесток битов конфликт в Хесиш Олдендорф, югозападно от Хановер, в северната част на Германия. Според очевидци жертвите получили прободни и огнестрелни рани, а няколко души били прегазени от автомобили, съобщи полицията.

Нападателите избягали, но по-късно през деня органите на реда успели да задържат двама заподозрени. Обстоятелствата по случая все още се разследват.

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На място вече са разположени голям брой униформени, а около болницата в Хамелн също има засилено полицейско присъствие. Ранените били транспортирани до лечебни заведения в района.

Редактор: Дарина Методиева