31-годишна британка е починала след като е била нападната с нож на жп гара в германския град Розенхайм. Атаката е извършена в 00:50 ч. през нощта срещу неделя.

Спешните медицински екипи откарали пострадалата в болница, но тя е починала от получените наранявания. Баварската полиция съобщи, че на местопрестъплението е арестуван 27-годишен германски гражданин.

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Разследването на случая е поето от криминалната полиция в Розенхайм, която работи по версия за убийство. Засега мотивите за престъплението не са ясни.

Кметът на Розенхайм, Абузар Ердоган, успокоил жителите и гостите на града, че няма индикации за заплаха за сигурността на проведения в момента бирен фестивал Хербстфест. В изявление той добави, че криминалната полиция работи в тясно сътрудничество с прокуратурата за спешно разследване на обстоятелствата и мотива зад нападението.

Редактор: Никола Тунев