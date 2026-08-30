Повечето стопани на котки са били свидетели на очарователното поведение на своите домашни любимци, когато стъпкват върху стопаните си с лапи и мъркат.

Поведение, при което котката мачка някаква повърхност с лапи, се нарича „млечна стъпка“. Това име не е случайно. Котенцата развиват това поведение от раждането си, когато инстинктивно мачкат корема на котката с лапи. Това движение стимулира производството на мляко. Много домашни любимци запазват това поведение и в зряла възраст, особено ако са били отбити от майка си много рано.

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Една от основните причини, поради които котката прави това с предните си лапи като възрастна, е да създаде усещане за комфорт. Котенцата помнят, че са се чувствали топло и уютно близо до майка си. Затова те продължават да „газят“, за да се успокоят. Това поведение често е съпроводено с мъркане, което насърчава релаксацията и производството на окситоцин.

Учените са обяснили защо котките „газят“ с лапи дори в дивата природа. Това поведение се наблюдава и при големи котки като тигри и лъвове. Това е начин котките да се подготвят за сън. Те уплътняват трева и листа, за да създадат уютно място за спане. А стъпкването с лапи инстинктивно им помага да се отпуснат. При домашните котки това поведение често се наблюдава върху леглата им.

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Котките също имат ароматни жлези на възглавничките на лапите си. Когато „газят“ място, те го маркират с аромата си. Ако дойдат непознати, те ще знаят, че територията им е заета. А когато котка стъпква и мърка върху стопанина си (било лицето му, дланта, корема или бедрото), тя оставя аромат върху него. Това е предупреждение за други животни: „Този ​​човек е мой“.

От гореспоменатите причини можем да обобщим, че това е начин котката да си спомни за утехата на майка си, да подготви място за спане, да ви маркира с аромата си и да се отпусне. Това е начинът на един пухкав приятел да покаже обич. На котешки език това поведение означава: „Чувствам се комфортно и сигурно с теб".

Експертите по животни съветват да не се игнорира или наказва това поведение, за да не се обиди домашният ви любимец. Ако не ви харесва, когато котката ви стъпва върху вас, можете да ѝ купите меко легло.

Редактор: Никола Тунев