Представител на НАТО заяви, че Русия засилва хибридните действия в Европа, но че към този момент алиансът не вижда непосредствена заплаха от нападение.

"Дори в момент, когато руснаците се сблъскват със значителна съпротива от Украйна, те засилват атаките срещу Украйна, както и хибридните действия в Европа“, каза представителят.

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"Както винаги, НАТО остава бдителна и внимателна към разнообразието от заплахи, пред които сме изправени. Към този момент не виждаме непосредствена заплаха от нападение. Продължаваме да стоим зад Украйна. И НАТО продължава да работи денонощно, за да опазва безопасността на нашите един милиард души", добави той.

Министър‑председателят на Полша Доналд Туск заяви вчера, че Полша и НАТО трябва да бъдат подготвени за различни сценарии и че провокация от страна на Русия срещу който и да е член на НАТО не може да бъде изключена.

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Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф посети Русия във вторник за кратка среща със служители на руското разузнаване. Два източника, запознати със случая, казаха пред Ройтерс, че Ратклиф е повдигнал въпроса за възможна руска операция срещу член на НАТО, макар че не е ясно дали това е била единствената цел на посещението.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви във вторник, че германското правителство скоро ще обяви кой стои зад опита за атака с дрон срещу летище Лайпциг/Хале по‑рано този месец. Русия последователно отрича каквото и да е участие в планиране на саботажи или атаки в Европа и определя подобни обвинения като нагнетяване на страх.

Редактор: Никола Тунев