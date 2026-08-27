Американският президент Доналд Тръмп увери в разговор с журналисти в Овалния кабинет на Белия дом, че руският му колега Владимир Путин „няма да нападне територията на НАТО”. С това изказване той омаловажи медийните публикации, че директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е предупредил по-рано тази седмица руски представители да не предприемат подобна стъпка.

„Имах добър разговор с него. Той няма да нападне територията на НАТО”, заяви Тръмп, предава Ройтерс.

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По-рано, в телефонно интервю пред изданието „Аксиос”, президентът уточни, че Ратклиф не е бил изпратен в Москва с конкретно послание. „Ратклиф разговаря с руския си колега веднъж на всеки шест месеца или веднъж годишно. Те са изградили много добри взаимоотношения. Не е имало послание и няма нищо необичайно”, посочи той.

Междувременно високопоставен европейски представител, цитиран от „Франс прес”, потвърди, че европейските разузнавателни служби също не разполагат с данни за потенциална руска военна атака срещу държави членки на Алианса. „Европейските тайни служби не виждат риск от руска атака срещу европейските държави”, увери представителят, пожелал да остане анонимен.

Разузнаванията на европейски държави и на САЩ обаче отдавна следят руските хибридни атаки в Европа. Те не стигат до нивото на пълномащабен конфликт, а са насочени главно към отслабване на единството вътре в НАТО и решимостта на държавите членки на пакта да подкрепят Украйна срещу руската инвазия, отбелязва „Ройтерс”.

Редактор: Мария Барабашка