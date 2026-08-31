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Проявата е започнала случайно през 2005 година
Хиляди червенокоси се явиха на годишния събор на рижите в Нидерландия. Град Тилбург е домакин на проявата, която започнала случайно през 2005 година.
Тогава местен художник пуснал обява, че му трябват 15 рижи хора за творчески проект. В уречения час се явили 150 червенокоси. Те решили да продължат да се събират и дали начало на проявата.
Червенокоси от цял свят се събраха на фестивал в Нидерландия (ВИДЕО)
Днес съборът е популярна традиция, която привлича хиляди участници. В някои от изданията имаше червенокоси хора от 80 държави. Едно от изданията постави рекорд на Гинес за обща снимка на най-много естествено рижи хора с 1672 участнициРедактор: Никола Тунев
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