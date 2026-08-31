Хиляди червенокоси се явиха на годишния събор на рижите в Нидерландия. Град Тилбург е домакин на проявата, която започнала случайно през 2005 година.

Тогава местен художник пуснал обява, че му трябват 15 рижи хора за творчески проект. В уречения час се явили 150 червенокоси. Те решили да продължат да се събират и дали начало на проявата.

Червенокоси от цял свят се събраха на фестивал в Нидерландия (ВИДЕО)

Днес съборът е популярна традиция, която привлича хиляди участници. В някои от изданията имаше червенокоси хора от 80 държави. Едно от изданията постави рекорд на Гинес за обща снимка на най-много естествено рижи хора с 1672 участници

Редактор: Никола Тунев