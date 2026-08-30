Филмовият фестивал във Венеция отмени традиционната пресконференция на журито по повод откриването.

Наблюдатели от бранша предположиха, че тази стъпка има за цел да се избегнат политическите въпроси, с които кинотворците са се сблъсквали на пресконференциите по време на големи фестивали. Организаторите на 83-тото издание на фестивала отрекоха това да е причината за решението и поясниха, че отмяната се дължи на "конфликт в графика".

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Пресконференцията на журито при откриването е стандартна практика на големите филмови фестивали, включително тези във Венеция, Кан и Берлин.

На Международния филмов фестивал в Берлин през февруари пресконференцията се превърна в повод за разгорещен политически дебат за войната в Газа. Дебатът продължи през целия фестивал и достигна кулминация с отворено писмо, протести и публични изявления.

Редактор: Ивайла Маринова