Снимка: getty images
Решението предизвика предположения, че организаторите искат да избегнат политически въпроси
Филмовият фестивал във Венеция отмени традиционната пресконференция на журито по повод откриването.
Наблюдатели от бранша предположиха, че тази стъпка има за цел да се избегнат политическите въпроси, с които кинотворците са се сблъсквали на пресконференциите по време на големи фестивали. Организаторите на 83-тото издание на фестивала отрекоха това да е причината за решението и поясниха, че отмяната се дължи на "конфликт в графика".
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Пресконференцията на журито при откриването е стандартна практика на големите филмови фестивали, включително тези във Венеция, Кан и Берлин.
На Международния филмов фестивал в Берлин през февруари пресконференцията се превърна в повод за разгорещен политически дебат за войната в Газа. Дебатът продължи през целия фестивал и достигна кулминация с отворено писмо, протести и публични изявления.Редактор: Ивайла Маринова
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