Депутати от почти всички политически сили в Народното събрание отиват утре в Северна Македония. Повод е заседанието по делото срещу 23-годишната македонска българка Ива Михаилова. Тя е подсъдима за катастрофа в Кочани.

Близо година след инцидента, Ива остава с наложена забрана да напуска града, заради което не може да осъществи необходимото ѝ лечение в България.

Съдът в Северна Македония потвърди отказа за лечение на Ива Михаилова

Представители ще има от парламентарните групи на „Прогресивна България”, ГЕРБ-СДС, „Демократична България” и „Възраждане”.

Утре пред съда в Кочани ще има протестна демонстрация, а също и пред посолството на страната в София, организиран от фондация „Македония”.

Казусът с Ива Михаилова: Фондация „Македония“ - с твърдения за натиск и нарушения в РСМ

Премиерът Румен Радев обяви, че външното ни министерство е готово с протестна нота по случая, а на 21 август от МВнР заявиха, че се предприемат всички мерки в защита на нейните права. Президентът Илияна Йотова каза, че ще постави въпроса за съдбата на Ива пред генералния секретар на Съвета на Европа в Страсбург. Тя допълни, че е изпратила писмо до президента на Северна Македония Гордана Силяновска, но все още няма отговор.