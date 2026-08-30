Двама колоездачи са били ранени, след като автомобил е навлязъл по трасето на велосъстезание в Букурещ днес.

По информация на румънски медии те са били отведени в болница с леки наранявания, а единият от тях е български гражданин. Един от пострадалите е бил хоспитализиран за оказване на специализирана медицинска помощ.

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Инцидентът е станал малко след 11 ч. местно време на кръстовище в центъра на румънската столица. Според пътната полиция шофьорът на автомобила е 72-годишен мъж, който се движел по улици в близост, след което, на кръстовището, се врязал в двама от участващите в състезанието колоездачи. Мъжът е дал отрицателна проба за алкохол, а причините за инцидента се изясняват.

Властите призоваха шофьорите да избягват зоната, където се провежда състезанието, и да спазват сигнализацията и указанията на служителите на пътна полиция.

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Велосипедното състезание, наречено L’Étape Bucharest by Tour de France, се организира за пети път в румънската столица и в него участват както опитни колоездачи, така и любители и деца над седем години.

Редактор: Никола Тунев