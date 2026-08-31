По повод 50 години от създаването на Клиниката по неонатология на „Майчин дом“ ще бъде представена фотоизложбата „Всеки нов живот заслужава шанс“ в София. Тя ще бъде открита от президента Илияна Йотова пред Народния театър „Иван Вазов“.

Експозицията разказва 25 истории на деца, родени преждевременно или нуждаещи се от специализирана неонатологична грижа в първите дни на живота си.

Изложбата проследява съдбите децата и техните семейства, развитието на неонатологията в „Майчин дом“ и напредъка на медицината през годините и грижите на специалистите.

Редактор: Ивайла Маринова