Снимка: БГНЕС
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На представянето ще присъства президентът Илияна Йотова
По повод 50 години от създаването на Клиниката по неонатология на „Майчин дом“ ще бъде представена фотоизложбата „Всеки нов живот заслужава шанс“ в София. Тя ще бъде открита от президента Илияна Йотова пред Народния театър „Иван Вазов“.
Експозицията разказва 25 истории на деца, родени преждевременно или нуждаещи се от специализирана неонатологична грижа в първите дни на живота си.
Изложбата проследява съдбите децата и техните семейства, развитието на неонатологията в „Майчин дом“ и напредъка на медицината през годините и грижите на специалистите.Редактор: Ивайла Маринова
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