24-годишен мъж е откраднал самолет Cessna 172 от унгарското летище в Калоча, след което е излетял без разрешение. Машината е засечена от военните радари, след като навлиза в забранената за полети зона около АЕЦ „Пакш“ - единствената атомна електроцентрала в страната, съобщи New York Times.

Заради нарушението унгарските военни вдигат във въздуха два изтребителя Gripen. Около централата действат специални мерки за сигурност – граждански самолети нямат право да навлизат на приблизително две мили (3,2 км) от комплекса при височина под 20 000 фута.

Унгарски изтребител „Грипен“ се разби край град Солнок

Само минути по-късно Cessna-та извършва аварийно кацане в слънчогледово поле, намиращо се на около четири мили (6,4 км) от атомната централа. Самолетът е сериозно повреден, но 24-годишният пилот не е ранен. Изтребителите установяват местоположението му и остават в района до пристигането на спасителен хеликоптер и наземните аварийни екипи.

Историята обаче не приключва с кацането. Според унгарската полиция мъжът опитал да избяга. Шофьор го забелязал да върви по близък път във видимо разстроено състояние. Тогава 24-годишният направил опит да завладее автомобила и да потегли с него, но бил спрян. Малко по-късно полицията го арестувала.

Подозрителен пакет на писта спря полетите от и до летището на Лайпциг

Първоначалните изследвания показали, че мъжът е бил в нетрезво състояние. Назначени са допълнителни тестове, които трябва да установят дали е бил под въздействието и на други вещества.

АЕЦ „Пакш“, която произвежда около половината от електроенергията на Унгария, не е пострадала при инцидента. Разследващите проверяват както мотивите на мъжа, така и как е успял да открадне самолета и да излети от летище Калоча без разрешение. След случая се предвиждат допълнителни проверки и на други летища в страната.

Редактор: Цветина Петкова