Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заминава на работно посещение във Варшава, съобщават от МВР. В рамките на визитата той ще проведе двустранна среща с полския си колега Марчин Кервински.

Сред основните акценти в разговорите ще бъдат координацията и задълбочаването на сътрудничеството за гарантиране на сигурността на Европейския съюз. Двамата министри ще обсъдят още противодействието на организираната престъпност и киберпрестъпленията.

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В програмата на посещението е предвидена и визита в централата на Европейската агенция за гранична и брегова охрана „Фронтекс“. Там Демерджиев ще се срещне с изпълнителния директор на агенцията Ханс Лейтенс.

По време на срещата ще бъдат обсъдени защитата на външните граници на ЕС, противодействието на незаконната миграция, както и бъдещото развитие на капацитета и оперативните възможности на „Фронтекс“.

Редактор: Георги Иванов