Снимка: Стопкадър
-
Спортни новини (01.09.2026 - обедна)
-
Мъже и жени премериха сили в първото по рода си Световно първенство за русалки (ВИДЕО)
-
Повишен е рискът от пожари в следващите два дни
-
Бащата на Ива Михайлова: Набедиха дъщеря ми за смъртоносната катастрофа заради българския ѝ паспорт
-
Каква е равносметката от летния туристически сезон у нас
-
Втори нов влак стана обект на вандализъм в Перник
Разрушен е пункт на границата с Румъния
Най-малко 12 души загинаха при масираните руски атаки срещу Украйна през изминалата нощ, а 15 бяха ранени при руски въздушни нападения срещу Киев и околността в ранните часове на днешния ден. Това е шести пореден ден на атаки срещу украинската столица, а въздушна тревога беше обявена за почти цялата територия на Украйна.
Мисията на НАТО за въздушно патрулиране в Балтийско море вдигна по тревога изтребители в Латвия, а Финландия ограничи въздушния и морския трафик близо до Русия.
Силни взривове отекнаха в Одеса, градът е подложен на комбинирана атака
Напрежението обхвана и южния фланг на Алианса. Румъния вдигна по тревога испански изтребители F-18 и военен хеликоптер, след като руски дронове „Шахед” унищожиха украинския граничен пункт „Орливка”, свързващ двете държави чрез ферибот през река Дунав. Преминаването на хора и автомобили през пункта е напълно блокирано.
Макар да не е засечено проникване в румънското въздушно пространство, властите в Букурещ изпратиха предупредителни съобщения до населението в граничния окръг Тулча.
Междувременно кметът на Москва обяви, че са свалени над десет дрона, летящи към руската столица. Дронове са ударили област Самара. На този фон Володимир Зеленски заяви, че е имал задълбочен и конструктивен телефонен разговор с пратениците на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.
Очаква се двамата да посетят Украйна в търсене на напредък в усилията за прекратяване на войната.Редактор: Мария Барабашка
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни