Най-малко 12 души загинаха при масираните руски атаки срещу Украйна през изминалата нощ, а 15 бяха ранени при руски въздушни нападения срещу Киев и околността в ранните часове на днешния ден. Това е шести пореден ден на атаки срещу украинската столица, а въздушна тревога беше обявена за почти цялата територия на Украйна.

Мисията на НАТО за въздушно патрулиране в Балтийско море вдигна по тревога изтребители в Латвия, а Финландия ограничи въздушния и морския трафик близо до Русия.

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Напрежението обхвана и южния фланг на Алианса. Румъния вдигна по тревога испански изтребители F-18 и военен хеликоптер, след като руски дронове „Шахед” унищожиха украинския граничен пункт „Орливка”, свързващ двете държави чрез ферибот през река Дунав. Преминаването на хора и автомобили през пункта е напълно блокирано.

Макар да не е засечено проникване в румънското въздушно пространство, властите в Букурещ изпратиха предупредителни съобщения до населението в граничния окръг Тулча.

Междувременно кметът на Москва обяви, че са свалени над десет дрона, летящи към руската столица. Дронове са ударили област Самара. На този фон Володимир Зеленски заяви, че е имал задълбочен и конструктивен телефонен разговор с пратениците на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Очаква се двамата да посетят Украйна в търсене на напредък в усилията за прекратяване на войната.

Редактор: Мария Барабашка