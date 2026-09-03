„Искам отново да бъда полезен на семейството си, както толкова години бях полезен на държавата си като военен“. Това е желанието на Димитър Ралев - човек, посветил част от живота си на службата в Българската армия, който днес е изправен пред една от най-тежките битки в живота си.

Мъжът прекарал 13 години като офицер и военен пилот на МиГ-29 и Су-25. Днес, след тежко заболяване, множество операции и ампутация на единия крак, той има нужда от помощ, за да запази другия и да възвърне своята самостоятелност.

Миналата година той постъпва в болница на собствените си два крака. Само няколко месеца по-късно животът му се променя напълно.

На 5 април 2025 г. левият му крак внезапно изстива и започва да губи движение. Лекарите установяват двойна тромбоза на илиачните артерии. Следват операции и продължителен болничен престой. Кръвоснабдяването е възстановено, но нервите вече са тежко увредени. Развива се гангрена и се налага кракът да бъде ампутиран високо над коляното.

Само два месеца по-късно Димитър получава втора тромбоза, последвана от онкологична диагноза. Започват химиотерапия и рискова трансплантация. Между болниците, операциите и лечението той трябва да се научи да ходи отначало - първо с патерици, след това с канадки, а накрая и с протеза.

За семейството му моментът, в който отново го виждат изправен, остава незабравим. Това е първият знак, че след всички изпитания животът може постепенно да се върне към нормалното.

Днес обаче пред Димитър стои ново препятствие. Настоящата протеза, отпусната от НЗОК, е неподходяща за неговото състояние. Тя натоварва прекомерно десния му крак и тазобедрената става. Според семейството му продължителната употреба създава риск от увреждане и на единствения му останал крак.

Сега Димитър се нуждае от високотехнологична протезна система, която да осигури необходимата стабилност, безопасност и възможност за по-самостоятелно придвижване. Цената на протезата е 60 000 евро - сума, която семейството му не е в състояние да осигури самостоятелно, особено след дългото лечение и множеството медицински разходи.

Затова дъщеря му Стиляна се обръща към хората с молба за помощ. „Баща ми е горд човек и трудно би помолил за себе си. Затова този път аз моля вместо него“, пише тя в призива си.

Димитър е човек, който години наред е служил на страната си и е бил готов да помага, когато е необходим. Сега той има нужда някой да подаде ръка на него. Целта на кампанията е да бъдат събрани 60 000 евро за необходимата протеза.

След година, изпълнена с болници, операции и тежки изпитания, Димитър не иска нищо повече от възможността отново да бъде самостоятелен, да се движи и да бъде близо до хората, които обича. „Нека помогнем на татко да навакса крачките, които пропусна през последната година“, призовава дъщерята на военния.

Ако искате да помогнете, може да го направите по следния начин:

IBAN: BG11STSA93000019527253

Димитър Ангелов Ралев

Банка ДСК

Повече информация за случая и кампанията е публикувана и на Facebook страницата на дъщерята на Димитър или на сайта на кампанията.

Редактор: Георги Иванов