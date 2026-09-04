Пловдив влиза във финалната подготовка за 6 септември, когато градът ще отбележи 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия и своя празник. В навечерието на честванията Паметникът на Съединението отново беше основно измит, а в града вече са подменени и близо 400 знамена.

По думите на заместник-кмета по екология Иван Стоянов измиването на монумента се е превърнало в традиция, която се спазва повече от три десетилетия. „Вече над 30 години в навечерието на 6 септември измиваме паметника на Съединението. И тази година спазваме традицията“, каза Стоянов.

За почистването са използвани 5 литра шампоан и 2 тона вода. „Ароматът тази година е зелена ябълка“, допълни той.

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Снимка: Илиян Велков, NOVA

Подготовката не се ограничава само до самия монумент. Екипи на общинските предприятия работят и по пространството около площад „Съединение“, по входно-изходните артерии и по маршрута на маратона. „Подготвяме цялото площадно пространство, входовете на града и трасето на маратона. Всички общински предприятия работят координирано, за да бъде празникът организиран по най-добрия начин“, обясни Стоянов.

В дейностите участват екипи на „Чистота“, „Градини и паркове“, „Организация и контрол на транспорта“ и други общински структури. Паралелно с почистването шест бригади на „Градини и паркове“ косят и поливат зелените площи около площада и освежават пейките. Почистен е и подиумът, от който президентът ще произнесе реч по време на официалните чествания.

Предстои да бъдат измити и улиците, по които ще премине традиционният маратон, посветен на Съединението.

Снимка: Илиян Велков, NOVA

Градът вече е и в празнична премяна. Близо 400 нови национални и пловдивски знамена са поставени по основните входно-изходни артерии. Флагове има по Асеновградско, Кукленско, Карловско, Пазарджишко и Пещерско шосе, както и при надлез „Скобелева майка“. Големи трибагреници са поставени и върху 15-метровите пилони на входовете на града по Карловско, Кукленско, Пазарджишко и Голямоконарско шосе. Обновени са знамената и по Коматевско шосе, на моста на Панаира и на площад „Римски стадион“.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров също подчерта, че градът вече е в заключителния етап от подготовката. „Пловдив се подготвя за празника. С усилията на всички общински предприятия се надявам да имаме един наистина обединен 6 септември“, заяви Димитров.

Иван Стоянов допълни, че целта е годишнината да бъде отбелязана подобаващо. „Пловдив е градът, който носи духа на Съединението, и трябва да посрещне празника така, както заслужава“, обобщи той.

Така два дни преди 6 септември Пловдив вече е в пълна готовност – с измит монумент, обновени знамена, подготвени зелени площи и почистени пространства за официалната програма.