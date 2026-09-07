Пожар избухна в нерегламентирано сметище край столичния ж.к. „Филиповци“, а димът се разпространи над район „Люлин“ и други части на София. За инцидента съобщи кметът на „Люлин“ Георги Тодоров.

На място работят екипи на пожарната и полицията. Тодоров посочи, че поддържа връзка с областния управител на София за координиране на действията по овладяване на ситуацията.

Голям пожар избухна в халета за преработка на пластмаса край „Люлин“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Заради задимяването районният кмет призова гражданите да ограничат излизанията навън и да затворят плътно прозорците и вратите на домовете си. Той предупреди, че димът може да бъде особено опасен за деца и хора с хронични заболявания.

От Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ уточниха за NOVA, че гори нерегламентирано сметище. Сигналът е получен около 3 часа през нощта. Пожарът вече е локализиран, а на място остават три екипа с 11 огнеборци.

В общината няма данни за замърсяване на въздуха, в момента тече обстойна проверка.