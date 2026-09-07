Осъденият за военни престъпления Ратко Младич ще бъде погребан днес в Белград. Очаква се церемонията да привлече хиляди хора на фона на международните реакции около отдаването на почит към бившия военен командир на босненските сърби. Ковчегът му е изложен в църквата „Свети Лука“ в белградския квартал Видиковац.

Гражданите ще могат да отдадат почит до 12:00 часа местно време, когато ще бъде отслужено опелото от сръбския патриарх Порфирий.

Почина генерал Ратко Младич

В храма присъстват Дарко Младич, син на Ратко Младич, както и негови колеги и приятели.

Ковчегът на Младич е украсен с неговата фуражка и сабя, а пред ковчега заедно със снимката му са поставени военните му отличия, както и венец в цветовете на сръбското знаме. До ковчега стоят членове на сръбската армия.

Младич почина в края на август на 84-годишна възраст, докато изтърпяваше доживотна присъда. Той беше осъден за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, извършени по време на войната в Босна и Херцеговина през 90-те години.

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След опелото Младич ще бъде погребан в Топчидерското гробище до гроба на дъщеря си Ана, която се самоубива с личното му оръжие през 1994 година.

Ковчегът с тялото на Младич беше транспортиран в Сърбия на 3 септември с правителствен самолет. Той беше покрит с национални знамена и посрещнат с военни почести.

При преминаването на кортежа от летището групи хора, сред които предимно млади мъже, се събраха по надлезите над магистралата. Те издигнаха транспаранти в памет на Младич и запалиха сигнални ракети. Според информацията на място са били забелязани и полицаи, които отдават чест при преминаването на кортежа.

Редактор: Цветина Петкова