Пикът на цените на хранителните продукти вече преминава и предстои успокояване на пазара. Това заяви финансистът и депутат от „Прогресивна България“ Стефан Белчев, председател на парламентарната икономическа комисия, в предаването „Пресечна точка“.

По думите му тенденцията се забелязва при пазаруването на основни стоки. Той посочи, че има признаци на постепенно стабилизиране на цените и че потребителите вече могат да усетят това в магазините.

Белчев подчерта и ролята на държавата в подкрепата за най-бедните домакинства. Според него мерките, насочени към тази група от населението, трябва да продължат.

„В крайна сметка държавата беше длъжна и показа, че застава зад социално най-бедните слоеве. И това със сигурност ще продължи“, заяви той.

Като пример Белчев посочи инициативата с „Кошницата с грижа“, която според него е оказала влияние и върху поведението на големите търговски вериги.

„Тази кошница с грижа до някаква степен провокира големите вериги да се намесят по-активно със своите промоционални продукти“, поясни Белчев.

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Той коментира и ролята на регулаторните органи на фона на продължаващото поскъпване. Според него е несериозно да се твърди, че Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите не предприемат действия, защото „не искат“.

„В крайна сметка това са институции, на които ние даваме заплати. И тук не става въпрос за желание или нежелание, а просто за една наистина отговорна и професионална работа, каквато те по закон са длъжни да извършват“, заяви председателят на икономическата комисия.

Председателят на икономическата комисия коментира и подготовката на бюджета за следващата година.

„Новият бюджет, доколкото знам, в момента се прави в Министерство на финансите и по разчети би трябвало към 15 октомври той да бъде подаден като рамка в Брюксел, евентуално за техни корекции“, каза Белчев.

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Той посочи, че причината за това е процедурата по свръхдефицит, в която се намира страната.

„Знаете, че ние сме в момента в процедура на свръхдефицит. Между другото, това не е първата процедура на свръхдефицит у нас. Сигурно всички помним – 2010-а до 2012-а година ние също бяхме в такава процедура", припомни той.

Белчев изрази надежда настоящата процедура да приключи за по-кратък период.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова