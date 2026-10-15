Собствениците на мотоциклети, кемпери и други превозни средства, които не се използват целогодишно, ще могат да сключват застраховка „Гражданска отговорност“ за срок от най-малко 30 дни, вместо задължително за цяла година. Това предвиждат окончателно приети от Народното събрание промени в Кодекса за застраховането, подкрепени от всички парламентарни групи.

Измененията са предложени от Стефан Белчев и депутати от „Прогресивна България“. Те обхващат мотоциклети и мотопеди, къмпинг-автомобили и ремаркета, самоходни машини, бавнодвижещи се превозни средства, както и автомобили с временна или транзитна регистрация. При последните застраховката ще може да се сключва за срока на валидност на регистрацията.

По-краткосрочна „Гражданска отговорност“ за мотори и кемпери одобри Икономическата комисия в НС

Целта е собствениците да плащат застраховка за периода, през който действително използват превозните си средства. Така например мотористите ще могат да сключват полици само за активния сезон, а собствениците на кемпери – за месеците, през които пътуват. Цените на краткосрочните застраховки ще бъдат определяни от самите компании.

Решението идва след недоволството на мотористите заради рязкото поскъпване на „Гражданска отговорност“. През юни представители на мотоклубове от цялата страна протестираха с искане за сезонни застраховки и оставки на ръководствата на Комисията за защита на потребителите и Комисията за финансов надзор. На 7 октомври предложението за промени получи одобрението и на парламентарната икономическа комисия.

Освен възможността за по-краткосрочни полици депутатите приеха и нови правила за изплащане на обезщетения при отнемане на лиценза на застрахователна компания.

Предвижда се Гаранционният фонд да покрива определени задължения на застрахователи с отнет лиценз със средства от Обезпечителния фонд. Това ще важи в случаите, когато Националното бюро на българските автомобилни застрахователи трябва да изплати обезщетение по силата на международните споразумения, по които България участва.

Гаранционният фонд ще трябва да преведе необходимите средства до седем дни след получаване на уведомление. След това ще има право да търси възстановяване на сумите от съответния застраховател.

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Плащанията ще обхващат не само обезщетенията за причинени вреди, но и свързаните с тях лихви, такси и разходи по обработването на претенциите.

Ако Националното бюро вече е изплатило обезщетение и не успее да си възстанови средствата от застрахователя, чрез банкова гаранция или презастрахователен договор, Обезпечителният фонд ще трябва да му възстанови сумата в 15-дневен срок. Правилата ще се прилагат независимо дали претенцията е предявена преди или след отнемането на лиценза.

Променя се и финансирането на фондовете. Комисията за финансов надзор ще може сама да взема решения за покриване на недостиг на средства, без да чака предложение от управителния съвет на Гаранционния фонд.

Авансовите вноски на застрахователите ще се изчисляват според реално внесените суми през предходната година, като срокът за плащане няма да може да бъде по-кратък от три месеца. При просрочие ще се начислява законна лихва. Общата дължима сума за Обезпечителния фонд ще трябва да се внася до 31 май на следващата година. Според вносителите това ще осигури по-предвидими постъпления и по-стабилно финансиране на обезщетенията.

Приетите промени в Кодекса за застраховането ще облекчат финансово собствениците на мотоциклети, каравани, кемпери и самоходни машини, заяви заместник-председателят на парламентарната група на „Възраждане“ Петър Петров след окончателното гласуване на законовите изменения.

По думите му предложението на партията гарантира възможност за сключване на едномесечни, тримесечни и шестмесечни застраховки „Гражданска отговорност“, които застрахователните компании ще бъдат задължени да предлагат. Петров изрази увереност, че мярката ще помогне на гражданите да се справят с поскъпването на застраховките и ще ограничи случаите на движение без задължителна полица, съответно и разходите за обезщетения, покривани от Гаранционния фонд.