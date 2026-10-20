Комисията за защита на потребителите ще обяви нови данни от извършените проверки в търговските вериги, след като бяха констатирани надценки, надвишаващи 140% на хранителни стоки в търговската мрежа.

Сред стоките с най-завишени надценки са кравето масло, сиренето, кашкавалът, както и доматите и кромидия лук. Ако веригите не докажат икономическа обосновка зад тези увеличения, то те могат да бъдат санкционирани съгласно закона.

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След проверките на цените на хранителните продукти Комисията ще насочи вниманието си към лекарствата, банковите такси и мобилните услуги.

Редактор: Дарина Методиева