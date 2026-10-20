Снимка: iStock
-
Колективното трудово договаряне и ръстът на заплатите – във фокуса на европейска конференция у нас
-
От ненормално към нормално: Охлаждането на имотния пазар
-
България остава сигурна и спокойна туристическа дестинация, заяви министър Илин Димитров
-
Синдикати и работодатели отново на различно мнение за минималната работна заплата
-
Кой ще плати сметката за Бюджет 2027 - бизнесът, работещите или държавата?
-
Лъчезар Борисов: Намаляването на ДДС за бензина и дизела може да свали цената с до 20 цента на колонка
Сред стоките с най-завишени надценки са кравето масло, сиренето, кашкавалът, доматите и кромидия лук
Комисията за защита на потребителите ще обяви нови данни от извършените проверки в търговските вериги, след като бяха констатирани надценки, надвишаващи 140% на хранителни стоки в търговската мрежа.
Сред стоките с най-завишени надценки са кравето масло, сиренето, кашкавалът, както и доматите и кромидия лук. Ако веригите не докажат икономическа обосновка зад тези увеличения, то те могат да бъдат санкционирани съгласно закона.
Между 10 000 и 50 000 евро глоба за артикул при необосновано поскъпване на храните, обяви Мая Манолова
След проверките на цените на хранителните продукти Комисията ще насочи вниманието си към лекарствата, банковите такси и мобилните услуги.Редактор: Дарина Методиева
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни