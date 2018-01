Протестиращи от дискриминираната индийска каста на далитите блокираха ключови транспортни услуги в Мумбай, който е финансова столица на Индия, предава Би Би Си.

Пламна търговски център в Мумбай, има загинали и ранени (ВИДЕО)

Пътуванията с няколко влакови и автобусни линии бяха отменени, а редица училища затворени.

Over 100 people have been arrested after they blocked traffic, forced shops to close and stopped trains during protests held in Mumbai over the death of a man at a rally near Pune pic.twitter.com/EjpxfXBcPl