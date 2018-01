Студове изместиха обичайните субтропични температури в Бангладеш и днес термометрите там показват рекордно ниски стойности, информира "Франс прес", цитирана от БТА.

Живакът падна до 2,6 градуса по Целзий в някои ниско разположени местности от тази страна в Югоизточна Азия, където зимата по принцип е приятно мека.

Това е най-ниската температура от началото на измерванията през 1948 г., заяви за АФП Шамсудин Ахмед, директор на бангладешката метеорологична служба. "Мощна студена вълна" е връхлетяла 160-милионната нация, констатира той.

#ColdWave may persist until tomorrow, temperature hits 5.1 degrees Celsius at #Dinajpur https://t.co/BuBf4NQpvo #Bangladesh #weather #FE via @febdonline