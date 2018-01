Около 13 000 туристи са блокирани вече втори ден в швейцарския курорт Цермат заради обилните снеговалежи, съобщава британският вестник "Guardian", цитиран от Агенция "Фокус".

​Хиляди туристи са блокирани в планините във Франция, Италия и Швейцария

В официалната интернет страница на курорта се казва, че „в момента не е възможно да се влезе или излезе от Цермат“, като всички скиорски писти и лифтове остават затворени.

