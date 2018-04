Библиотеката "Марчана" във Венеция публикува луксозно издание на завещанието на Марко Поло съвместно с издателска къща "Скриниум", информира "Ройтерс", цитирана от БТА.

Преди публикацията завещанието, което е на 700 години, е изследвано три години. Предишната "транскрипция" - съвременна интерпретация, на документа беше отпреди 150 години.

Study of Marco Polo’s will sheds new light on famed traveler https://t.co/YUc21qeLC1 pic.twitter.com/F94nwDjGoX