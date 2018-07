Рядък "Ролс-Ройс", принадлежал на британската кралица Елизабет Втора, ще бъде предложен на търг на 8 септември, съобщава порталът "Мотърс".

Подобни автомобили като изложения на британския аукцион лот има едва 18 в целия свят.

Става дума за модела Rolls-Royce Phantom IV State Landaulette, произведен през 1953 година.

A 1950 Rolls-Royce Phantom IV State Landaulette used by the Queen and Duke of Edinburgh , one of only 18 ever made and used by the Royal Household for more than 40 years, is to be sold at auction for up to £2 million. https://t.co/w9GhgP3eyH