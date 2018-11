Атмосферното замърсяване в индийската столица Делхи достигна една от връхните си точки. Причината - големият празник Дивали, отбелязан в сряда, на който по традиция се пускат милиони фойерверки.

Toxic smog: Air pollution in New Delhi hits hazardous levels after a night of free-for-all Diwali fireworks https://t.co/0yS6VxJzUt pic.twitter.com/GY9BOUOEKI

В четътвъртък сутрин токсична мъгла обвиваше града и ограничаваше видимостта по пътищата, съобщава БТА. Малкото жители на града, които все пак отидоха на работа, носеха хирургически маски. Към 08.00 ч. сутринта местно време посолството на САЩ в Делхи регистрира концентрация на фини прахови частици от над 1000 микрограма на кубически метър при препоръчан от Световната здравна организация допустим максимум от 25.

По това време на годината студът и безветрието задържат замърсяващите частици ниско до земята и превръщат 20-милионния Делхи в "газова камера" - често използван израз от представителите на местните власти. Фините частици в тази мъгла увеличават риска от сърдечносъдови заболявания и рак на белите дробове.

These before and after pictures for New Delhi show just how bad air pollution gets in winter. pic.twitter.com/UyN2nKYLys