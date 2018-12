В Рио де Жанейро запалиха светлините на емблематичната за бразилския мегаполис плаваща коледна елха, съобщава Ройтерс. Така официално бе дадено началото на празничния сезон.

Снимка:ЕПА/БГНЕС

Хиляди гости и жители на града се събраха на брега на лагуната Родриго де Фрейтас, за да видят как 70-метровото и тежащо 369 тона дърво е огряно от хиляди светлини. Церемонията бе съпътствана и от 7-минутно шоу с фойерверки.

The most significant symbol of Carioca #Christmas is back! 😍🎅🏼

The inauguration of the Árvore do Rio (formerly known as Lagoa Christmas Tree) happens tomorrow, December 1st from 9 pm with a 7-minute fireworks display. 🎄🌟#ArvoreDoRio #ArvoreDaLagoa #RiobyCariocas pic.twitter.com/FEUYMbCnxX