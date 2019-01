Двукратният носител на награди "Грами", американският блус певец Джеймс Инграм, почина на 66-годишна възраст, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Причината за кончината на музиканта е неизвестна.

Инграм е роден през 1952 г. в американския щат Охайо. Изпълнителската си кариера започва през 70-те години на миналия век, но славата го спохожда в началото на 80-те години.

През 1985 г. той е съавтор на хита на Майкъл Джексън "Pretty Young Thing".

Много популярен Инграм става благодарение на сътрудничеството си с певицата Пати Остин. Тяхната песен "Baby, Come to Me" през 1983 г. се изкачва до върха в класацията на сп. "Билборд".

Композицията на Инграм "How Do You Keep The Music Playng" през 1985 г. получава номинация за "Оскар", а "One Hundred Ways" му носи първата награда "Грами". Втората статуетка получава за дуета си Майкъл Макдоналд в "Yah Mo B There" през 1984 г.