Трогателният и старателно обмислен жест на загрижена майка - да раздаде 200 подаръчни пликчета на пътниците в самолет, се разпространява масово от потребителите в социалните мрежи, пише в. "Дейли стар", цитиран от dariknews .

Разтревожена, че по време на първия си полет със самолет бебето ѝ ще хленчи постоянно и ще притеснява останалите пътници, жената решила да направи опит да ги умилостиви.

За целта находчивата жена приготвила 200 миниатюрни подаръчни пликчета, придружени от бележка, обясняваща ситуацията.



Един от пътниците заснел трогателната проява на жената и кадрите вече се разпространяват във Facebook. Една от снимките, направени от Дейв Корона, който пътувал със същия полет от Сеул, Република Корея, до Сан Франциско, Калифорния, показва обяснителната бележка, написана от името на бебето.

“Please use them when it's too noisy because of me”: Thoughtful mother hands out 200 bags of candy and earplugs to fellow plane passengers in case her baby cries on board - https://t.co/d3FyvB3Eqj pic.twitter.com/IhBs6TyS01