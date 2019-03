Собствениците на кучета и привърженици на идеята за втори референдум за излизане от ЕС се събират тази вечер на протест пред британския парламент в Лондон, предаде ДПА, цитирана от БТА. Те ще доведат четириногите си любимци, за да участват в "най-голямата кучешка вечеря" света. Понятието е обаче игра на думи. Английският израз dog's dinner (кучешка вечеря) се използва обикновено от британците за описване на огромна бъркотия.

ЕП: Brexit може да бъде отложен най-много с няколко седмици

Мей отложи гласуването на сделката за Brexit в британския парламент

1/. Today at 1pm, hundreds of dogs will gather outside Parliament for "the biggest dog's dinner in history" to highlight the fact that #Brexit is a complete dogs dinner.



There will be waiters, candlesticks, china plates,silver cutlery, & platters & a #BrexitDogsDinner menu. pic.twitter.com/XqLBckRc2a