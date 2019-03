Председателят на Европейския парламент Антонио Таяни заяви, че е от решаващо значение да бъде предотвратено хаотичното излизане на Великобритания от ЕС без споразумение, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

До 15 британски министри може да гласуват за блокиране на Brexit на 29 март

""Твърдият" Brexit би бил катастрофа за британската икономика и би навредил и на Европейския съюз", аргументира се Таяни в интервю за германски вестници от групата "Функе". Той подчерта, че излизането на Великобритания от ЕС, планирано за 29 март, може да бъде отложено най-много с няколко седмици.

Мей отложи гласуването на сделката за Brexit в британския парламент

Британският министър за Brexit Стивън Баркли отхвърли новото предложение на европейския главен преговарящ Мишел Барние за решаване на основния препъникамък в процеса на развода - т. нар. предпазен механизъм за ирландската граница, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В петък Барние каза, че ЕС ще позволи на Великобритания да излезе едностранно от митническия съюз, при запазване на другите елементи от предпазния механизъм, предвиден за избягване на възстановяване на контрола по границата между британската провинция Северна Ирландия и Република Ирландия.

По същество предложението се свежда до това Северна Ирландия да напусне ЕС заедно с останалата част от Обединеното кралство, но да остане част от общия европейски пазар, докато Брюксел и Лондон договорят търговско споразумение. Тази идея обаче вече бе отхвърлена от Великобритания.

"Сега не му е времето за повтаряне на стари аргументи", написа британският министър за Brexit в Twitter, отговаряйки директно на европейския главен преговарящ в социалната мрежа.

With a very real deadline looming, now is not the time to rerun old arguments. The UK has put forward clear new proposals. We now need to agree a balanced solution that can work for both sides https://t.co/yN9ZuiVj1M