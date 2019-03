Почина 76 годишният фронтмен на група The Walker Brothers – Скот Уокър. Уокър е роден на 9 януари 1943 г. в Хамилтън, щата Охайо, в семейството на мениджър в нефтодобивния сектор.

Започва кариерата си през 60-те години на миналия век като вокалист в The Walker Brothers. По-късно издава и солови албуми, три от които достигат топ 10 във Великобритания. През 80-те се ориентира към авангардна музика. През 1965 г. се премества във Великобритания и няколко години по-късно сменя американското си гражданство с британско.

It is with great sadness that we announce the death of Scott Walker. Scott was 76 years old and is survived by his daughter, Lee, his granddaughter, Emmi-Lee, and his partner Beverly: https://t.co/awaFXWOkja pic.twitter.com/nd6MYVmWaO