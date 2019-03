Огромен пожар избухна в 19-етажна търговска сграда в столицата на Бангладеш, Дака, съобщават АФП и БГНЕС. "19 противопожарни единици са на мястото на инцидента. Флотът на Банглаеш и военновъздушните сили също се присъединиха към борбата с пожара", заяви дежурният офицер Мохамед Ръсел.

#bangladesh#fire Several people is trapped in the tower and some man break the window and slide down from the electric line . it is very dangerous pic.twitter.com/bzFdTUhjU0