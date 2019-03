Хиляди германски младежи напуснаха класните си стаи, за да се присъединят към протеста на 16-годишната шведска активистка Грета Тунберг, която протестира срещу климатичните промени в Берлин, предаде БГНЕС.

Тийнейджърите издигнаха саморъчно направени плакати със слогани „Става горещо тук”, „Къщата ни гори”, или „Никога не си твърде малък, за да направиш промяна”. Младежите протестираха в парк в центъра на Берлин, за да предупредят за глобалното затопляне.

„Ние ще продължим да пропускаме часове всеки петък, защото не можем да продължаваме така с климата. Ние трябва да задействаме аварийните спирачки”, заяви един от организаторите на протестите Франциска Весел.

Thousands of Students March in Berlin in Climate Protest Thousands of students are gathering in the German capital, skipping school to take part in a rally demanding action against climate change. https://t.co/owE9xVwEP9 #USNews #USRC pic.twitter.com/OJUafvyqA8 — U.S. Reality Check🗽 (@USRealityCheck) March 29, 2019

Маршрутът, който извървяха младежите, за да се чуе техният глас - от парка пред екоминистерството до Бранденбургската врата, където 16-годишната Тунберг ще говори пред хората.

Students at Berlin #climate protest chant "we are here, we are loud, because you are stealing our future." pic.twitter.com/qoU4noyiTW — Frank Jordans (@wirereporter) March 29, 2019

Вдъхновени от борбата на Тунберг тийнейджъри в цяла Германия, протестират всяка седмица, от декември месец вместо да са в час.

Протестите започнаха във време, когато германския парламент обсъждаше забрана за използване на въглища, която да влезе в сила от 2038 г., но чрез протести младежите успяха да издърпат тази дата до 2030 г.

A massive protest by #Berlin school students against the destruction of the planet. #GlobalWarming pic.twitter.com/6I4Cu01ABB — Aryaman Bhatnagar (@aryaman89) March 29, 2019

Младежката ангажираност по въпроса оставя политиците разделени в тяхната реакция. Министърът на икономиката Петер Алтмайер призова учениците да не изпускат часове казвайки, че протестите им няма да са по-малко ефективни, ако са в неучебни часове. Канцлерът Ангела Меркел подкрепя действията на младежите.

Заради протеста властите са взели съответните мерки. Разположени са 300 полицаи, а в протеста се очаква да се включат около 15 000 души.