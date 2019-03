Хаос в разписанието на високоскоростните влакове „Евростар“ заради демонстрант, протестиращ срещу Brexit, който беше забелязан да развява флага на Свети Георги на релсите, съобщава в. „Метро“, цитиран от БГНЕС.

Eurostar disruption now expected to continue until midday https://t.co/094w9m4QES pic.twitter.com/7F9sR3JzuZ — Daily Mirror (@DailyMirror) March 30, 2019

От компанията оператор на железницата заявиха, че 44-годишният мъж е престоял на релсите над 12 часа. Той е задържан и обвинен в нарушаване на графика на железниците и незаконно проникване в охраняемо съоръжение.

Eurostar trains cancelled as man spends night on St Pancras station roof with St George's flag https://t.co/KYohlBWgsZ — The Guardian (@guardian) March 30, 2019

Според полицията мъжът е навлязъл на релсите след снощните протести за Brexit около парламента в Лондон – денят, в който Великобритания официално трябваше да напусне ЕС.

Eurostar passengers face disruption after a trespasser spent all night on the roof of St Pancras Railway Station https://t.co/q3R44W3dFL — Sky News (@SkyNews) March 30, 2019

Говорител на „Евростар“ заяви, че всички влакове от лондонската гара „Сейнт Панкрас“ за Париж няма да се движат. Пътниците бяха посъветвани да отменят пътуванията си и да променят датата на билетите си безплатно.