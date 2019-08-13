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12 000 коли са минали през ГКПП "Калотина" само за ден
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Спортни новини (17.08.2019 - централна)
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Задържаха бивш полицай, заплашил с пистолет родителите си
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Мощна буря удари Истанбул, "Капалъ чарши" е под вода (ВИДЕО)
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Откриха голямо количество кокаин в склад за плодове в Бургас (ВИДЕО+СНИМКИ)
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Спортни новини (17.08.2019 - обедна)
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В РАЗГАРА НА ЛЯТОТО: Интензивен трафик по граничните пунктове с Турция и Сърбия
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