Най-малко шестима души бяха ранени, след като мълния удари дърво по време на голф шампионата PGA в американския град Атланта, предаде БГНЕС.

Инцидентът е станал в Ийст Лейк голф клуба в Атланта. Пострадалите са зрители, четирима от които са получили първа помощ на място от парамедиците. Всички шестима пострадали са откарани в болница, но няма опасност за живота им.

At least 5 people rushed to hospital after lightning strikes tree at East Lake Golf Club following the suspension of play at the Tour Championship in Atlanta pic.twitter.com/tl6cRgXMmH

На кадри от инцидента на телевизия NBC се вижда как мълнията удря голямо дърво, близо до което били зрителите, а секунди по-късно то избухнало в пламъци. Състезанието ще бъде възобновено в неделя в 8 часа сутринта местно време.

NEW VIDEO: Here are the moments right after lightning struck the Tour Championship at the East Lake Golf Club today. (WARNING: May be disturbing to some): https://t.co/Iy23z8Fpdw NEW AT 11: We're talking to a victim who said it felt like a car wreck. pic.twitter.com/m9t2EtUI0P