Порои и гръмотевични бури в Югоизточна България. Само за 3 ч. в Бургаска област са паднали 27 литра на квадратен метър, а в Сливен и Карнобат съответно 17 и 12 литра. Валежи се очакват и през нощта срещу събота.

Следобед в Бургас в продължение на 15 минути се изля огромно количество дъжд. Гръмотевичната буря създаде неудобство на голяма част от шофьорите. В ниските части на града улиците се наводниха, а шахтите преливаха.

Обявиха предупредителни кодове за опасни валежи

Между 15 и 20 литра на квадратен метър е падналият дъжд в Област Хасково в петъчния ден.

Заради интензивните валежи министърът на икономиката нареди да се засили контрола на язовирите.

„Към момента имаме три екипа, които са в готовност. Снабдени сме с пожарни помпи, мотопомпи и сме готови, ако възникнат наводнения в града да реагираме. Хората могат да ни сигнализират при наводнение, за да изпратим екип, като е нужно водата да не е на минимално ниво под 10 см, за да можем да работим ние”, поясни Митко Чакалов, началник РСПБЗН – Хасково.

В Северна Гърция лошото време също създаде редица проблеми.

На Халкидики токът спря, а в Атина падна градушка с големината на яйце.

Everyone: Study abroad in Greece, it’s so nice there

The piece of hail that just landed on my balcony: pic.twitter.com/eCqBVpMe6s