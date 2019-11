Земетресение с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер е регистрирано близо до албанския град Дуръс в 14:45 местно време, предаде „Фокус”.

СЛЕД МОЩНОТО ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ В АЛБАНИЯ: На живо от епицентъра на труса

Трусът е бил с епицентър на 24 км северно от град Дуръс и 42 км северозападно от столицата Тирана, в Адриатическо море. Дълбочината на труса е била 10 км под земната повърхност.

Мощно земетресение удари Албания, има жертви и стотици ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)



Все още няма данни за щетите или пострадалите в следствие на този трус.

The Albania earthquake death toll has risen to at least 27, as rescuers still search for survivors.



-About 650 people injured, 20 missing

-At least 250 aftershocks, some continuing Wednesday

-Hundreds spent the night sleeping in tents pic.twitter.com/8UwT98P8kk