Българската звезда в тениса Григор Димитров се засече със световната футболна легенда Дейвид Бекъм. Двамата посетиха едно и също събитие в Маями - модното ревю на „Диор”, съобщава Gong.bg

Семейство Бекъм и Григор Димитров се познават от много време. Не веднъж единият от синовете им - Ромео - е тренирал заедно с българския тенисист.

Григор Димитров също не крие топлото си отношение към футболната звезда. В своя Инстаграм българинът се похвали с обща снимка с бившия играч на Реал Мадрид и Мначестър Юнайтед.

Модната марка направи истинско шоу, показвайки мъжките си модели за есен 2020. Освен Григор Димитров и Дейвид Бекъм още редица звезди се посветиха в тенденциите на „Диор”, сред тях бяха Ким Кардашиян, Кейт Мос и други.

Самият Григор не веднъж се е възплзвал от услугите на марката, залагайки на стилните им облекла.

@ninadobrev sitting on the other side of David Beckham & Kate Moss (I’m so jealous!) at the @Dior Men’s Fall 2020 collection show in Miami, Florida! 💚 pic.twitter.com/KUwtJezPXN