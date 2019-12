Токсичен облак дим от горските пожари, бушуващи в Австралия, достигна столицата Канбера, съобщи Франс прес. Пожарникарите продължават да се борят срещу над 140 пожара, които в началото на следващата седмица може да се засилят поради силна гореща вълна, предаде БТА.

Жителите на Канбера се събудиха в неделя сутрин в задушлива мъгла, покрила града. Неотдавна най-големият град в страната - Сидни, преживя подобно явление.

Властите обявиха, че благоприятните метеолорогични условия са им позволи да овладеят няколко пожара, преди прогнозираното от вторник нататък завръщане на силните ветрове и високите температури.

Най-големият пожар е обхванал площ от 250 хиляди хектара, на час път от Сидни. Над 700 къщи бяха унищожени от пламъците, а шест души загинаха от септември насам, когато избухнаха пожарите.

