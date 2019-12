До 5 сантиметра сняг в комбинация с нетипично ниските температури предизвикаха транспортен хаос и задръствания в някои части на Великобритания. Снежни виелици връхлетяха Уелс и Шотландия, като на места температурите паднаха до -8 °C, съобщава БГНЕС.

Снегът затрудни трафика, остави села без ток (ВИДЕО+СНИМКИ)

Властите издадоха серия от предупреждения за опасност от заледявания за Шотландия, Северна Ирландия, както и за Англия и северен Уелс. Агенцията по околна среда е издала и 10 предупреждения за опасност от наводнения за цялата страна.

First snow snaps after Met Eireann extend snow and ice warning for Ireland https://t.co/zJSruIbHor