Димитър Кузманов надигра категорично Стив Дарси със 6-0, 6-3 за час и 17 минути игра, приближавайки България на победа от класиране за четвъртфиналите в ATP Cup.

There's a lot on the line!



🇧🇬 #TeamBulgaria and 🇧🇪 #TeamBelgium do battle in their final Group C round robin tie. Darcis vs. Kuzmanov leads off.

Мико отрази точка за пробив в откриващия гейм, но проби в следващия подаването на белгиеца и установи контрол на корта в Сидни. Нещо повече – българинът игра изключително вдъхновено, а грешките на ветерана от Белгия следваха една след друга, като скоро след това Кузманов затвори сета, и то на нула, за точно половин час игра, предаде БГНЕС.

Във втората част Дарси реагира и стигна до пробив в петия гейм, но нашият тенисист запази хладнокръвие и направи рибрейк в следващия гейм. При 4-3 в своя полза Кузманов ползва медицински таймаут заради пришка на крака. Това не повлия на българина и той проби за пети път в мача опитния Дарси, а след това сервира успешно за край на двубоя.

България се нуждае от още една победа в следващите два мача с белгийците, за да се класира на четвъртфиналите в дебютното издание на ATP Cup. Следва двубоят на сингъл между първите ракети на двете страни Григор Димитров и Давид Гофен.

Втората ракета на България Димитър Кузманов трудно намираше думи след невероятната си победа над белгиеца Стив Дарси, съобщи gong.bg .

„Изживявам мечтата си всеки ден, както всички в отбора и всички фенове. Даваме всичко от себе си. Боря се от първата до последната точка, дадох всичко от себе си и победих“, заяви щастливият Мико след победата над Дарси.

„Това е различно състезание, защото обикновено играем сами за себе си, но като играем за страната си влагаме още повече страст. Благодаря на зрителите, които ни подкрепят от самото начало. АТР организираха невероятен турнир. Получихме чудесна възможност да играем тук“, добави Кузманов.

„Както каза Григор, събрахме се преди да излезем на корта и просто трябваше да се раздадем максимално във всеки един момент. Никой не очакваше да победим Великобритания, а сега сме напът да стигнем четвъртфиналите”, завърши Мико.