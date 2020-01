Британският премиер Борис Джонсън подписа споразумението за излизане на Обединеното кралство от ЕС, предаде БТА. Джонсън съобщи това в Twitter.

Премиерът заяви, че с това се отваря нова глава в историята на страната.

Today I have signed the Withdrawal Agreement for the UK to leave the EU on January 31st, honouring the democratic mandate of the British people.



This signature heralds a new chapter in our nation’s history. pic.twitter.com/IaGTeeL2is