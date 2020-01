Последният туит на знаменития баскетболист Коби Брайънт събра повече от 2.2 млн. харесвания и близо 500 000 отговора. С него бившата звезда на "Лос Анджелис Лейкърс" поздравява аса на "езерняците" ЛеБрон Джеймс за това, че го е изпреварил по точки в кариерата си в НБА и излезе на трето място по този показател.

"Продължвай да се движиш напред, ЛеБрон! Голямо уважение, мой брат", е написал Брайънт в микроблога си в Туитър.

Брайънт почина в неделя в катастрофа с хеликоптер в Калифорния. При инцидента загина и 13-годишната му дъщеря Джана.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644