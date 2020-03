Битката между Кубрат Пулев и Антъни Джошуа може да бъде преместена за юли. Това разкри промоутърът на британеца Еди Хърн пред Sky Sports, цитиран от gong.bg. Двамата трябваше да се боксират на стадион „Тотнъм Хотспър“ на 20 юни, но заради разпространението на COVID-19 в цяла Европа, двубоят може да бъде преместен през юли.

Anthony Joshua vs Kubrat Pulev could be delayed by a month as coronavirus hits boxinghttps://t.co/dQll7VLc9N pic.twitter.com/GWF0z1DqP2