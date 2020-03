Отменят „Евровизия" 2020 заради епидемията от COVID-19. Това обявиха официално организаторите на конкурса за песен.

Представиха българската песен за „Евровизия” (ВИДЕО)

„Европейският съюз за радио и телевизия взе трудното решение, че събитието не може да се проведе“, се казва в публикация на официалната страница на събитието в Twitter.

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF