Руският президент Владимир Путин отложи парада за Деня на победата, съобщи БГНЕС.

#BREAKING : Russia's President Putin has canceled the Victory Day Parade on Red Square on May 9

В същото време руският лидер подчерта, че парадът на Червения площад и шествието на "Безсмъртния полк" ще се проведе през 2020 г., обявена от всички за Година на памет и слава.

#Putin postpones #VictoryDay Parade as #COVID19 throws spanner in the works for 75th anniversary celebrations https://t.co/HDDwYsrpph pic.twitter.com/EtweYS0zgy

Путин е уверен, че 9 май ще бъде „отбелязан във всяко семейство и ще обедини обществото, както винаги“.

#BREAKING Russia's May 9 Victory Day celebrations marking the anniversary of the end of World War II in Europe have been postponed due to the coronavirus outbreak, President Vladimir Putin says. pic.twitter.com/5HhKsglZ6j