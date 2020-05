Голям пожар е избухнал в Северен Берлин в близост до летище Тегел. Горят складове, към момента няма данни за пострадали, предаде РИА Новости. По данни на градската пожарна служба причините за пожара все още не са известни.

Major deployment by the Berlin Fire Brigade - may everyone remain intact💛😇🙏...warehouses inTegel are burning like hell😔😥 pic.twitter.com/UoZco8p5tn